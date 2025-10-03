Fratelli di Crozza Mentana Sechi e Mieli il trio del Non è genocidio!
Maurizio Crozza veste i panni in contemporanea di Enrico Mentana, Luigi Sechi e Paolo Mieli, il trio del “non è genocidio!” Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i pa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: fratelli - crozza
Fratelli di crozza 2025: il ritorno dello show comico su NOVE dal 3 ottobre
Fratelli di Crozza, Salvini e le ideologie da toilette: "La destra rade, la sinistra sfregia"
Crozza diventa Giansalma Sminuzzi e conquista il web con la parodia di Nuzzi nello spot per Fratelli di Crozza
Fratelli, questo che vedete è solo l’inizio. Il tragico finale domani sera, venerdì 3 ottobre, in prima serata sul Nove. @fratellidicrozza @nove #FratelliDiCrozza #canalenove - facebook.com Vai su Facebook
Ciao, sono Nove - quello di CTCF, Fratelli di Crozza, Cash or Trash, Little Big Italy ecc ecc - Qui solo per dirvi di non perdervi la puntata di stasera di #TheCage Io ve l’ho detto. - X Vai su X
Maurizio Crozza imita Mentana, Sechi e Mieli: “I tre del non è un genocidio” - Lo show di Maurizio Crozza sul Nove proporrà nuove imitazioni, tra cui quella dei tre giornalisti, svelata dall'autore ... Scrive fanpage.it
Crozza apre la nuova stagione con un monologo sulla flotilla e la striscia di Gaza - Maurizio Crozza apre la nuova stagione di Fratelli di Crozza con un monologo sulla Flotilla e la Striscia di Gaza. Segnala affaritaliani.it