Fratelli di Crozza Benjamin Netanyahu nei panni di Mosé

Ilgiornaleditalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Crozza torna nelle vesti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a sua volta nei panni di Mosé Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nelle vesti del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

fratelli di crozza benjamin netanyahu nei panni di mos233

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Benjamin Netanyahu nei panni di Mosé

In questa notizia si parla di: fratelli - crozza

Fratelli di crozza 2025: il ritorno dello show comico su NOVE dal 3 ottobre

Fratelli di Crozza, Salvini e le ideologie da toilette: "La destra rade, la sinistra sfregia"

Crozza diventa Giansalma Sminuzzi e conquista il web con la parodia di Nuzzi nello spot per Fratelli di Crozza

fratelli crozza benjamin netanyahuCrozza-Netanyahu veste i panni di Netanyahu - $bp("TargetVideo_59523152", {"video":"2364111","width":"16","height":"9","id":"41022"}); Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, ... Si legge su affaritaliani.it

Crozza is back: Mosé-Netanyahu, Nuzzi e Fico... - I 3 video esilaranti, le novità di Fratelli di Crozza - Fratelli di Crozza torna sul Nove e discovery+ la nuova stagione: Maurizio Crozza debutta nei panni di Netanyahu tra i nuovi personaggi ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Fratelli Crozza Benjamin Netanyahu