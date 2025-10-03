Fratelli di Crozza 2025 la nuova stagione da stasera 3 ottobre 2025 sul NOVE | novità e personaggi
Al via la nuova stagione di “ Fratelli di Crozza 2025 “, il one-man-show con protagonista il geniale Maurizio Crozza. Da stasera, venerdì 3 ottobre 2025, si riaccendono i riflettori di uno dei programmi di satira più amati e seguiti del piccolo schermo. Ecco le anticipazioni, le nuove maschere e personaggi! Fratelli di Crozza 2025, la nuova stagione arriva sul NOVE. Stasera, venerdì 3 ottobre 2025, dalle ore 21.30 appuntamento con la prima puntata di “ Fratelli di Crozza 2025 “, il programma di Maurizio Crozza trasmesso in prima serata sul NOVE. Il il comico genovese torna sul NOVE (e in streaming su discovery+) con la nuova stagione del suo one-man-show che si preannuncia un mix di risate, imitazioni fulminanti e stoccate politiche che puntualmente fanno centro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
