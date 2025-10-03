Fraschini la stagione al via Si parte con ’L’elisir d’amore’

di Manuela Marziani Si alza il sipario sulla stagione teatrale 20252026 del teatro ’ Fraschini ’. ’Il tuo posto di benessere’ è il titolo che è stato dato al cartellone presentato come un invito a ritagliarsi uno spazio rigenerante, di bellezza e riflessione. Stasera alle 20 e domenica alle 15 si comincia con L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti diretta da Enrico Lombardi con la regia di Andrea Chiodi. Don Quichotte di Jules Massenet sarà la seconda opera in programma, (31 ottobre e 2 novembre), direttore Jacopo Brusa, direttore artistico della programmazione musicale del teatro ’Fraschini’. La nuova produzione del teatro vedrà alla regia Kristian Frédric che dirige la compagnia Lézards Qui Bougent dal 1989, festival di performance, decorato con il Chevalier des Arts et des Lettres in Francia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

