Francis Ford Coppola torna in Italia per il nuovo film | le location scelte tra Basilicata e Calabria

Riprese italiane per Glimpses of the Moon, romance musical ispirato al romanzo di Edith Wharton Raggi di luna, ecco quando e dove verrà girato il film. Dopo aver faticosamente trovato i fondi per il suo nuovo progetto, Francis Ford Coppola è pronto a partire. Il regista ha scelto l'Italia per girare la sua nuova fatica, il romance musical Glimpses of the Moon, ambientato nell'Italia degli anni '30. La Calabria Film Commission ha lanciato una casting call per cercare comparse e piccoli ruoli per il film. Ricerca in corso anche a Matera, tra le location previste insieme a Reggio Calabria, Cosenza e Scilla. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

