Francis Ford Coppola pronto a girare Glimpses of the Moon a dicembre in Italia
Dopo Megalopolis ( qui la recensione ), Francis Ford Coppola sembra pronto per il suo prossimo progetto, Glimpses of the Moon, che potrebbe entrare in produzione molto presto. Secondo le ultime informazioni, un casting call è attualmente in corso in Calabria, Italia, per il film, con un periodo di riprese stimato di circa 30 giorni tra novembre e dicembre. Il regista aveva dichiarato solo pochi mesi fa che Glimpses of the Moon era già scritto e pronto per partire immediatamente, ma aveva bisogno di trovare un finanziatore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Francis Ford Coppola torna al cinema con Glimpses of the Moon: musical, danza e una storia d'amore, con casting in Calabria.
Riprese italiane per Glimpses of the Moon, romance musical ispirato al romanzo di Edith Wharton Raggi di luna, ecco quando e dove verrà girato il film.