Francis Ford Coppola pronto a girare Glimpses of the Moon a dicembre in Italia

Cinefilos.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Megalopolis ( qui la recensione ), Francis Ford Coppola sembra pronto per il suo prossimo progetto, Glimpses of the Moon, che potrebbe entrare in produzione molto presto. Secondo le ultime informazioni, un casting call è attualmente in corso in Calabria, Italia, per il film, con un periodo di riprese stimato di circa 30 giorni tra novembre e dicembre. Il regista aveva dichiarato solo pochi mesi fa che Glimpses of the Moon era già scritto e pronto per partire immediatamente, ma aveva bisogno di trovare un finanziatore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francis - ford

Francis ford coppola e shia labeouf in lite sul set di megalopolis

Megalopolis: il magnifico fallimento di Francis Ford Coppola – la recensione

Francis Ford Coppola a Soverato tra Megalopolis e l’appello ai giovani: “Fate ciò che amate”

francis ford coppola prontoFrancis Ford Coppola pronto a girare “Glimpses of the Moon” a dicembre in Italia - Francis Ford Coppola torna al cinema con Glimpses of the Moon: musical, danza e una storia d’amore, con casting in Calabria. Come scrive cinefilos.it

francis ford coppola prontoFrancis Ford Coppola torna in Italia per il nuovo film: le location scelte tra Basilicata e Calabria - Riprese italiane per Glimpses of the Moon, romance musical ispirato al romanzo di Edith Wharton Raggi di luna, ecco quando e dove verrà girato il film. Segnala movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Francis Ford Coppola Pronto