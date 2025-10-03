Francis Ford Coppola gira Glimpses of the Moon a dicembre in Italia

Il panorama cinematografico internazionale si arricchisce di un nuovo progetto firmato da uno dei registi più influenti del cinema contemporaneo. Dopo il successo di Megalopolis, Francis Ford Coppola si prepara a tornare dietro la macchina da presa con un nuovo film intitolato Glimpses of the Moon. La produzione è in fase avanzata, con un casting call aperto in Calabria e un periodo di riprese stimato tra novembre e dicembre, della durata di circa 30 giorni. Questa opera promette di essere una nuova incursione nel mondo creativo del regista, che continua a sorprendere per la sua capacità di sperimentare e rinnovarsi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Francis Ford Coppola gira “Glimpses of the Moon” a dicembre in Italia

