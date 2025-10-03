Francesco tra le righe Attilio Bartoli Langeli alla Sala dei Notari di Perugia

Perugiatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito della rassegna Francesco tra le righe, mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 17, presso la Sala dei Notari di Perugia, si terrà l'incontro con il professor Attilio Bartoli Langeli, uno dei massimi esperti internazionali di paleografia, diplomatica e cultura scritta medievale.Storico di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francesco - righe

"Francesco tra le righe", Attilio Bartoli Langeli alla Sala dei Notari di Perugia - Nell’ambito della rassegna Francesco tra le righe, mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 17, presso la Sala dei Notari di Perugia, si terrà l'incontro con il professor Attilio Bartoli Langeli, uno dei ... perugiatoday.it scrive

Il paleografo. Attilio Bartoli Langeli: «La mano di Francesco ha scritto parole divine» - Attilio Bartoli Langeli, Roma 1944, è stato ordinario di Paleografia e diplomatica presso l’Università degli studi di Perugia. Lo riporta avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Francesco Righe Attilio Bartoli