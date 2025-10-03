Francesco Bagnaia ha usato la GP24 di Morbidelli nei test di Misano | la conferma di Salucci

Le voci che si erano fatte largo nelle ultime ore hanno trovato immediata conferma: il team principal del team Ducati Pertamina VR46, Alessio Salucci, ha infatti confermato che una delle GP24 di proprietà di Franco Morbidelli è stata affidata a Francesco Bagnaia per una frazione dei test riservati alla MotoGP di Misano svolti dopo il Gran Premio di San Marino. Una notizia dal peso specifico notevole. “Pecco”, com’è ben noto, andava alla ricerca del feeling all’anteriore, perso ormai da tempo, e ha sfruttato l’occasione dei test sulla pista intitolata a Marco Simoncelli per provare la moto di “Franky”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Bagnaia ha usato la GP24 di Morbidelli nei test di Misano: la conferma di Salucci

