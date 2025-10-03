Francesco Bagnaia ha usato la GP24 di Morbidelli nei test di Misano | la conferma di Salucci

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le voci che si erano fatte largo nelle ultime ore hanno trovato immediata conferma: il team principal del team Ducati Pertamina VR46, Alessio Salucci, ha infatti confermato che una delle GP24 di proprietà di Franco Morbidelli è stata affidata a Francesco Bagnaia per una frazione dei test riservati alla MotoGP di Misano svolti dopo il Gran Premio di San Marino. Una notizia dal peso specifico notevole. “Pecco”, com’è ben noto, andava alla ricerca del feeling all’anteriore, perso ormai da tempo, e ha sfruttato l’occasione dei test sulla pista intitolata a Marco Simoncelli per provare la moto di “Franky”. 🔗 Leggi su Oasport.it

francesco bagnaia ha usato la gp24 di morbidelli nei test di misano la conferma di salucci

© Oasport.it - Francesco Bagnaia ha usato la GP24 di Morbidelli nei test di Misano: la conferma di Salucci

In questa notizia si parla di: francesco - bagnaia

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Germania 2025: Marc Marquez davanti a tutti, 3° Bezzecchi. Nono Francesco Bagnaia

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho scelto il telaio vecchio, l’inizio è stato positivo”

La delusione di Francesco Bagnaia: “Vado piano e non riesco a essere competitivo”

francesco bagnaia ha usatoFrancesco Bagnaia ha usato la GP24 di Morbidelli nei test di Misano: la conferma di Salucci - Le voci che si erano fatte largo nelle ultime ore hanno trovato immediata conferma: il team principal del team Ducati Pertamina VR46, Alessio Salucci, ha ... Da oasport.it

francesco bagnaia ha usatoSalucci: “Ducati ci ha chiesto di aiutare Bagnaia, nei test di Misano ha guidato la GP24 di Morbidelli” - Il team manager VR46 Alessio 'Uccio' Salucci ha dichiarato che Bagnaia nei test di Misano ha usato la GP24 di Morbidelli ... formulapassion.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Francesco Bagnaia Ha Usato