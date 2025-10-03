Venerdì estremamente complicato per Francesco Bagnaia, che ha sofferto nelle pre-qualifiche del GP di Indonesia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Mandalika. Il centauro della Ducati ufficiale ha chiuso al diciassettesimo posto ed è rimasto dunque fuori dalla top-10 che garantiva l’accesso diretto al Q2: domani sarà costretto a prendere parte al Q1 e battagliare per meritarsi uno dei due pass per il Q2 delle qualifiche, dove verranno definite le prime quattro file dello schieramento di partenza. Passo indietro per il piemontese, reduce dalla vittoria in Giappone. Francesco Bagnaia ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “ Cos’è successo? Vorrei saperlo anche io. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia amareggiato: “Sono tornato a Misano, in frenata non mi fermo e il grip è incostante”