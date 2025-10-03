Francesco Bagnaia amareggiato | Sono tornato a Misano in frenata non mi fermo e il grip è incostante
Venerdì estremamente complicato per Francesco Bagnaia, che ha sofferto nelle pre-qualifiche del GP di Indonesia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Mandalika. Il centauro della Ducati ufficiale ha chiuso al diciassettesimo posto ed è rimasto dunque fuori dalla top-10 che garantiva l’accesso diretto al Q2: domani sarà costretto a prendere parte al Q1 e battagliare per meritarsi uno dei due pass per il Q2 delle qualifiche, dove verranno definite le prime quattro file dello schieramento di partenza. Passo indietro per il piemontese, reduce dalla vittoria in Giappone. Francesco Bagnaia ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “ Cos’è successo? Vorrei saperlo anche io. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: francesco - bagnaia
MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Germania 2025: Marc Marquez davanti a tutti, 3° Bezzecchi. Nono Francesco Bagnaia
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho scelto il telaio vecchio, l’inizio è stato positivo”
La delusione di Francesco Bagnaia: “Vado piano e non riesco a essere competitivo”
Francesco Bagnaia ha usato la GP24 di Morbidelli nei test di Misano: la conferma di Salucci - - X Vai su X
Francesco Bagnaia cerca conferme nel GP d'Indonesia della MotoGP ? L'obiettivo del pilota italiano di Ducati è continuare il periodo positivo e il secondo posto in classifica Le sue dichiarazioni A cura di Simone Cervelli - facebook.com Vai su Facebook
Bagnaia: “Il fumo? Non mi sono accorto di niente. Se mi avessero squalificato…” - Il centauro di Chivasso è tornato alla vittoria al termine di un Gran Premio dominato dall'inizio alla fine, ma non senza qualche spavento ... Scrive formulapassion.it
MotoGP, Francesco Bagnaia vince la gara sprint in Giappone. Marc Marquez secondo: «Vincere domani? Non me ne frega un ca**o» - Doppietta Ducati a Motegi con la vittoria di Francesco Bagnaia nella gara sprint del GP del Giappone. Secondo leggo.it