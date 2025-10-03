FOTO Pace fine del genocidio e dimissioni del Governo Meloni | mobilitazione anche a Benevento

Tempo di lettura: 3 minuti Solidarietà per Gaza e mobilitazione a favore del popolo palestinese. Dalle piazze del Sannio nuova manifestazione di protesta contro le politiche del Governo con la Stella di Davide. Il corteo stavolta è partito da piazza Colonna ed e proseguito per le vie del centro storico in adesione alle proteste nazionali ed allo sciopero generale indetto da Cgil, Usb e Cub. In centinaia hanno manifestato a Benevento in difesa della popolazione palestinese e dei valori costituzionali con un invito alla cessazione del genocidio anche dopo quello che è accaduto alla Global Flotilla bloccata in acque internazionali mentre tentava di portare viveri ad una popolazione palestinese sempre più stremata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Pace, fine del genocidio e dimissioni del Governo Meloni: mobilitazione anche a Benevento

