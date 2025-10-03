FOTO- E’ già inverno | prima neve sulle vette del Laceno

Anteprima24.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Le temperature gelide di questi primi giorni di ottobre con un clima da pieno inverno più che da autunno, fa cadere i primi fiocchi di neve.   “Le prime immagini della neve ci arrivano dagli amici Antonio ed Emanuel, che questa mattina sono saliti lungo la cresta del Monte Cervialto”, come si evince dal profilo ufficiale del Laceno- “Nonostante la nebbia e le nuvole basse, sono riusciti a immortalare l’evento di ottobre, testimoniando così l’arrivo della prima nevicata stagionale. La neve era già presente al suolo a partire da quota 1.400 metri.   Lo stesso a Montevergine:  sulla Pagina MVOBSV Mt. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

foto e8217 gi224 inverno prima neve sulle vette del laceno

© Anteprima24.it - FOTO- E’ già inverno: prima neve sulle vette del Laceno

In questa notizia si parla di: inverno - prima

Lecco, anticipo d'inverno: sul Grignone (e su altre vette) cade la prima neve della stagione

Anticipo d’inverno, prima spolverata di neve sui Sibillini

Varese, il primo «mare di nuvole» d'inverno: la foto scattata dall'osservatorio di Campo dei Fiori - La foto, scattata dall'osservatorio Schiaparelli di Campo dei Fiori, ritrae la cima della montagna baciata ... milano.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Foto E8217 Gi224 Inverno