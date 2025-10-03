Tempo di lettura: < 1 minuto Le temperature gelide di questi primi giorni di ottobre con un clima da pieno inverno più che da autunno, fa cadere i primi fiocchi di neve. “Le prime immagini della neve ci arrivano dagli amici Antonio ed Emanuel, che questa mattina sono saliti lungo la cresta del Monte Cervialto”, come si evince dal profilo ufficiale del Laceno- “Nonostante la nebbia e le nuvole basse, sono riusciti a immortalare l’evento di ottobre, testimoniando così l’arrivo della prima nevicata stagionale. La neve era già presente al suolo a partire da quota 1.400 metri. Lo stesso a Montevergine: sulla Pagina MVOBSV Mt. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO- E’ già inverno: prima neve sulle vette del Laceno