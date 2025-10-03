FOTO- E’ già inverno | prima neve sulle vette del Laceno
Tempo di lettura: < 1 minuto Le temperature gelide di questi primi giorni di ottobre con un clima da pieno inverno più che da autunno, fa cadere i primi fiocchi di neve. “Le prime immagini della neve ci arrivano dagli amici Antonio ed Emanuel, che questa mattina sono saliti lungo la cresta del Monte Cervialto”, come si evince dal profilo ufficiale del Laceno- “Nonostante la nebbia e le nuvole basse, sono riusciti a immortalare l’evento di ottobre, testimoniando così l’arrivo della prima nevicata stagionale. La neve era già presente al suolo a partire da quota 1.400 metri. Lo stesso a Montevergine: sulla Pagina MVOBSV Mt. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: inverno - prima
Lecco, anticipo d'inverno: sul Grignone (e su altre vette) cade la prima neve della stagione
Anticipo d’inverno, prima spolverata di neve sui Sibillini
Abbracciami prima che arrivi l’inverno così per un po’ fermiamo il tempo. Le luci della sera saranno un’illusione, mentre ascoltiamo musica fino a tardi e restiamo in silenzio a colazione. E poi, con il sole che è già lontano, sentire che la mia guancia è fatta per il - facebook.com Vai su Facebook
Varese, il primo «mare di nuvole» d'inverno: la foto scattata dall'osservatorio di Campo dei Fiori - La foto, scattata dall'osservatorio Schiaparelli di Campo dei Fiori, ritrae la cima della montagna baciata ... milano.corriere.it scrive