Fossacesia fra i testimonial del giorno del dono 2025 con la storia di Samuel Massa che a 14 anni si tuffò in mare per salvare un capriolo

Chietitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Fossacesia parteciperà anche quest’anno al Giorno del Dono, che si celebrerà il 4 ottobre in tutta Italia. L’iniziativa, #DonareMiDona, promossa dall’Istituto Italiano della Donazione (IID), festeggia il suo decimo anniversario. Fossacesia partecipa anche allo speciale contest. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: fossacesia - testimonial

