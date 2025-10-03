Forti raffiche di vento sulla città di Bari | chiusi cimiteri e parchi

Le forti raffiche di vento verificatesi nelle ultime ore sulla città di Bari hanno provocato disagi in tutto il capoluogo pugliese. Il Comune ha disposto la chiusura precauzionale del cimitero monumentale di Bari e quelli delle ex frazioni, a causa del vento. Per la stessa motivazione, interdetto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

