Forti raffiche di vento a Foggia | la sindaca chiude parchi giochi villa comunale e cimitero

Foggiatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa delle forti raffiche di vento che continuano a interessare Foggia e la Capitanata, causando disagi per la caduta di rami e pannelli pubblicitari e per il rischio che possano crollare degli alberi, la sindaca Maria Aida Episcopo, tramite un’ordinanza sindacale urgente, ha stabilito la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

