Forte alluvione a Ostuni strade allagate e treni fermi | dispero un uomo è stato travolto dalla piena

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla zona di Ostuni, in provincia di Brindisi. Si cerca un uomo disperso a causa dell'alluvione: è sceso dall'auto ed è stato travolto dalla piena. Salva la donna che era con lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: forte - alluvione

Tutta la nostra vicinanza alle famiglie di Como e dei paesini sul lago colpiti duramente dalla forte alluvione di oggi. Vi siamo vicini . Non mancare mercoledì a Como Sassuolo. La tua presenza è importante! Infatti il club donerà il 100% dell'incasso alle famigl Vai su Facebook

Forte alluvione a Ostuni, strade allagate e treni fermi: dispero un uomo, è stato travolto dalla piena - Si cerca un uomo disperso a causa dell’alluvione: è sceso dall’auto ed è stato travolto dalla piena. Scrive fanpage.it

Uomo Scomparso a Ostuni: La Tempesta Violenta Causa Disapparizione - Un violento nubifragio ha causato la scomparsa di un uomo a Ostuni, mettendo in evidenza l'impatto devastante delle condizioni meteorologiche estreme sulla sicurezza della comunità. Secondo notizie.it