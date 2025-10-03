Arezzo, 3 ottobre 2025 – “ Forno crematorio, l'Amministrazione brancola nel buio.” La Nota del consigliere comunale Michele Menchetti. "In occasione del Consiglio comunale del 24 luglio 2025 ho riportato all'attenzione dell'Amministrazione le interruzioni del servizio del forno crematorio di Arezzo che mi erano state segnalate e che erano apparse nei media locali. Feci lo stesso a maggio 2021, segno evidente che è un'abitudine ahimè conclamata. Infatti ad inizio di quest'anno - e poi nel mese di luglio - il forno crematorio ha avuto problemi di funzionamento, nel secondo caso costringendo una famiglia a portare a Cesena la salma del loro caro per essere cremata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

