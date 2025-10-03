Formula1 Pasticcio Ferrari a Singapore | Leclerc sperona Norris

Roma, 3 ott. (askanews) – Durante le Prove Libere 2 del Gran Premio di Singapore, Charles Leclerc è stato protagonista di un episodio controverso: un’uscita pericolosa dai box che ha portato la sua Ferrari a impattare con la McLaren di Lando Norris. Leclerc, uscendo dai box, ha ricevuto il via libera dal suo capo meccanico? o almeno così pare? ma nella comunicazione qualcosa è andato storto. Nel frattempo in pit lane erano già presenti le McLaren che procedevano a velocità controllata. L’uscita è proseguita, con Leclerc che “tira dritto” e Norris che contemporaneamente stava entrando in pit lane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it