Formula1 Pasticcio Ferrari a Singapore | Leclerc sperona Norris
Roma, 3 ott. (askanews) – Durante le Prove Libere 2 del Gran Premio di Singapore, Charles Leclerc è stato protagonista di un episodio controverso: un’uscita pericolosa dai box che ha portato la sua Ferrari a impattare con la McLaren di Lando Norris. Leclerc, uscendo dai box, ha ricevuto il via libera dal suo capo meccanico? o almeno così pare? ma nella comunicazione qualcosa è andato storto. Nel frattempo in pit lane erano già presenti le McLaren che procedevano a velocità controllata. L’uscita è proseguita, con Leclerc che “tira dritto” e Norris che contemporaneamente stava entrando in pit lane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: formula1 - pasticcio
Pasticcio al box Ferrari a Singapore: Leclerc tampona Norris, in arrivo penalità - X Vai su X
Il racconto del primo cuoco nella storia della Formula 1. Ecco la storia di Luigi Montanini, per tutti "Pasticcino", a cui Barilla ha reso omaggio con uno spot #pasticcino #barilla #formula1 #ferrari #pasta - facebook.com Vai su Facebook
Formula1, Pasticcio Ferrari a Singapore: Leclerc sperona Norris - (askanews) – Durante le Prove Libere 2 del Gran Premio di Singapore, Charles Leclerc è stato protagonista di un episodio controverso: un’uscita pericolosa dai box che ha portato la sua Fe ... Lo riporta msn.com
FP2 Singapore, Ferrari pasticcia ai box: Leclerc manda Norris a muro e va dai commissari - Incomprensione al box Ferrari nell'ultima parte di FP2 a Singapore: uscendo dai box, Charles Leclerc ha mandato a muro Lando Norris ... Da formulapassion.it