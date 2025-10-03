Formula1 Alonso svetta nelle prime libere a Marina Bay
Roma, 3 ott. (askanews) – Parte con il colpo di scena firmato Fernando Alonso il weekend di Marina Bay. Lo spagnolo dell’Aston Martin-Mercedes, già vincitore a Singapore nel 2008 con la Renault e nel 2010 al volante della Ferrari, ha chiuso davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gran Premio. Con un giro da 1’31?116, Alonso ha scalzato negli ultimi minuti la SF-25 di Charles Leclerc, che si è fermato a soli 150 millesimi dal tempo dello spagnolo. Terza piazza per Max Verstappen, reduce dai successi di Monza e Baku, ma più staccato: 276 millesimi dal vertice. Ancora Ferrari subito dietro, con Lewis Hamilton quarto a +0. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
