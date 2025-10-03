Formula 1 a Singapore altra chance per la McLaren Leclerc | Non mi aspetto miracoli | Gli orari del weekend | dove vedere il Gp in diretta e in replica

La McLaren per conquistare aritmeticamente il titolo costruttori dopo lo sfortunato Gp dell’Azerbaigian, che non le ha consentito di conquistare i punti necessari. Verstappen per provare a calare il tris dopo le ultime due vittorie a Monza e Baku. Nel weekend si correrà il Gp di Singapore, diciottesimo appuntamento della stagione di Formula 1. Le Ferrari cercano come sempre riscatto, ma Leclerc frena: “ Non penso che ci possiamo aspettare miracoli. Non saremo più competitivi rispetto all’Azerbaigian, credo che la situazione sarà simile. Anzi, la McLaren avrà un vantaggio più grande su una pista come questa, quindi potremmo essere più lontani rispetto a loro“. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Formula 1, a Singapore altra chance per la McLaren. Leclerc: “Non mi aspetto miracoli” | Gli orari del weekend: dove vedere il Gp in diretta e in replica

In questa notizia si parla di: formula - singapore

Partner dal 2008: le luci Made in Forlì accendono i riflettori sul Gran premio di Formula uno a Singapore

Formula 1, il Mondiale fa tappa a Singapore: Ferrari attesa alla sfida in notturna

Formula 1, GP Singapore: gli orari di TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

Formula 1 GP Singapore 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming - X Vai su X

Formula 1 2025, Gp di Singapore: orari diretta tv e streaming Tutte le informazioni sul Gp di Formula 1 di Marina Bay del 5 ottobre, che sarà trasmesso in diretta su Sky e differita su TV8. #formula1 Vai su Facebook

Formula 1, il GP di Singapore sarà gratis in TV: ecco dove vederlo - La F1 entra sempre di più nel vivo della competizione e a Singapore non bisogna perdersi davvero nulla della gara. Come scrive reportmotori.it

Ferrari all'ultima chiamata, Verstappen per la prima a Marina Bay e riaprire il Mondiale: spunti, temi e preview del GP di Singapore - La Formula 1 sbarca a Marina Bay per il Gp di Singapore, dove riparte l'inseguimento di Lando Norris a Oscar Piastri e dove l'imprevedibilità del tortuoso ... Scrive eurosport.it