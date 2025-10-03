Formazione Turano | Piattaforma Avviso 7 ha funzionato presentate istanze per 200 milioni

“Non c’è stato alcun intoppo, la piattaforma per le domande dell’Avviso 7 ha funzionato come previsto. Sono state presentate istanze di finanziamento per circa 200 milioni di euro, a fronte di 60 milioni messi a bando. Sono state coperte tutte le province e le aree tematiche che l’assessorato ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: formazione - turano

Formazione, Turano: "Amareggiato per disservizi di Sicilia Digitale"

Sono stati salvati i 100 milioni del Pnrr che erano destinati alla formazione. Martedì pomeriggio l’assessore Turano, in ARS, grazie alle opposizioni, ha portato a casa il risultato. Il rischio concreto era quello di perdere tutti i fondi del PNRR per la formazione, m - facebook.com Vai su Facebook

Formazione professionale, si sblocca l’Avviso 7, domande per 200 milioni ma ce ne sono solo 60 - Dopo due rinvio e mezzo (tre in realtà ma il secondo era un rinvio quasi annunciato) si sblocca finalmente l’Avviso 7 della Formazione professionale. Da blogsicilia.it

Sicilia. Formazione, Turano: «Piattaforma Avviso 7 ha funzionato. Presentate istanze per 200 mln a fronte di 60 mln messi a bando» - «Non c’è stato alcun intoppo, la piattaforma per le domande dell’Avviso 7 ha funzionato come previsto. Scrive ilfattonisseno.it