Formazione Turano | Piattaforma Avviso 7 ha funzionato presentate istanze per 200 milioni

Agrigentonotizie.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non c’è stato alcun intoppo, la piattaforma per le domande dell’Avviso 7 ha funzionato come previsto. Sono state presentate istanze di finanziamento per circa 200 milioni di euro, a fronte di 60 milioni messi a bando. Sono state coperte tutte le province e le aree tematiche che l’assessorato ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: formazione - turano

