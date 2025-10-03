Formazione professionale Tommasetti Lega | Interrogazioni senza risposta cosa vuole nascondere la Regione?
Tempo di lettura: 2 minuti “Il silenzio di De Luca e dell’assessore Filippelli sulla gestione della formazione professionale è diventato assordante e, francamente, inaccettabile. A distanza di settimane, anzi mesi dal deposito di due interrogazioni puntuali, con cui chiedevamo chiarezza su palesi criticità, non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Viene spontaneo chiedersi: cosa si vuole nascondere ai cittadini campani?”. Parola di Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione in Consiglio regionale e consigliere regionale della Lega, che ha depositato due interrogazioni, una sui corsi GOL e una sul funzionamento della piattaforma dedicata SILF, senza avere mai risposta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
