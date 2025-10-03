Forlimpopoli i sindacati | | Comune clima tossico
La classica goccia che fa traboccare il vaso, tanto che le reazioni alle parole della sindaca e dell’assessora, che in consiglio comunale hanno accusato gli uffici di avere lavorato male, non si sono fatte attendere: i sindacati, con una nota congiunta, si dicono "fortemente irritati" dopo anni in cui a Forlimpopoli i dipendenti devono lavorare in un "clima tossico". La questione sono i fondi mancanti per poter coprire appieno il servizio educativo scolastico. A inizio della scorsa settimana una protesta pacifica di insegnanti, bambini e genitori aveva sollevato il problema, cioè il 20% in meno di ore per gli educatori che stanno a fianco dei bambini in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: forlimpopoli - sindacati
Forlimpopoli, allarme dei sindacati sui tagli degli educatori a scuola
FASTWEB-VODAFONE-COMUNICATO Il 24 settembre 2025 si è tenuto ad Assolombarda il primo incontro tra Fastweb, Vodafone e i sindacati sul futuro percorso di integrazione in una NewCo entro il 2026. L’AD ha illustrato strategie di crescita in AI, cybersec Vai su Facebook
UIL FPL: "Un clima insostenibile contro funzionario del comune" - Un clima ormai insostenibile è quello che si è venuto a creare nel comune dell'Isola del Giglio, non certo collegato agli eventi meteorologici ma ad una situazione interna difficile, acuita da i conti ... Scrive giglionews.it