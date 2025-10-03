La classica goccia che fa traboccare il vaso, tanto che le reazioni alle parole della sindaca e dell’assessora, che in consiglio comunale hanno accusato gli uffici di avere lavorato male, non si sono fatte attendere: i sindacati, con una nota congiunta, si dicono "fortemente irritati" dopo anni in cui a Forlimpopoli i dipendenti devono lavorare in un "clima tossico". La questione sono i fondi mancanti per poter coprire appieno il servizio educativo scolastico. A inizio della scorsa settimana una protesta pacifica di insegnanti, bambini e genitori aveva sollevato il problema, cioè il 20% in meno di ore per gli educatori che stanno a fianco dei bambini in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forlimpopoli, i sindacati:: "Comune, clima tossico"