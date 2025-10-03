Forlì fiducia Pellizzari | Sono pronto sto bene

Dopo la sconfitta maturata sabato sul campo del Pontedera, il Forlì cerca il riscatto casalingo contro il Guidonia Montecelio (domenica alle 17.30). Nella scorsa gara, la terza in otto giorni visto il turno infrasettimanale, il tecnico biancorosso ha optato per far ruotare alcuni dei suoi fedelissimi. In difesa a far coppia con Mirko Elia è sceso in campo Stefano Pellizzari, per la seconda volta titolare dall’inizio del campionato, al posto del capitano Saporetti. "A Pontedera posso dire di essere stato bene in campo, era da tanto che non facevo 90 minuti – spiega il centrale –. Per i vari problemi fisici che ho avuto, questo sicuramente è un fattore importante a livello personale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

