Forlì arrestato 28enne | in casa oltre 200 grammi di droga e 6.800 euro sequestrati dai Carabinieri

Arrestato a Forlì un 28enne per detenzione e spaccio: sequestrati oltre 200 grammi di droga e 6.800 euro in contanti durante un controllo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Forlì, arrestato 28enne: in casa oltre 200 grammi di droga e 6.800 euro sequestrati dai Carabinieri

In questa notizia si parla di: forl - arrestato

Forlì, a passeggio col cane in centro: arrestato con droga e contanti Un cittadino è stato arrestato a passeggio col cane in centro a seguito di un controllo della Polizia in via Piave. Addosso aveva 6 dosi di eroina e 700 euro, mentre a casa sono state trovate - facebook.com Vai su Facebook

Forlì, arrestato 28enne: in casa oltre 200 grammi di droga e 6.800 euro sequestrati dai Carabinieri - Arrestato a Forlì un 28enne per detenzione e spaccio: sequestrati oltre 200 grammi di droga e 6. Lo riporta virgilio.it

Sassari, aggredisce l'ex nonostante il braccialetto elettronico: arrestato 28enne - Era già destinatario dell'ammonimento del Questore e sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con applicazione del braccialetto elettronico, ma ha aggredito la sua ex ... Da corriereadriatico.it