Forino false offerte di lavoro online | quattro denunciati per truffa
Promesse di facili guadagni, una 30enne raggirata con bonifici per 1.500 euro. I Carabinieri della Stazione di Forino hanno denunciato quattro uomini, di età compresa tra i 25 e i 60 anni, accusati di truffa. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino Secondo le indagini, i sospettati – tutti residenti fuori regione – pubblicavano su una nota piattaforma di messaggistica finte offerte di lavoro, promettendo facili e consistenti guadagni. La trappola ha convinto una 30enne a effettuare diversi bonifici, per un totale di circa 1.500 euro. L’indagine e l’identificazione dei responsabili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
