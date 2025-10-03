ford pro service e mobile service assistenza veloce e flotta sempre operativa

“Sempre in movimento”. È così che, attraverso il servizio Pro Service, Ford immagina la flotta dei veicoli commerciali delle aziende clienti. Perché in fatto di assistenza, manutenzione e riparazione l’ Ovale Blu non è seconda a nessuno. È la promessa del costruttore per ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli, le spese e i disagi legati alla inattività. Ci sono un numero verde o i Transit Centre da contattare con orari prolungati, con ricambi originali Ford, con personale esperto e preparato e anche con un Express Service. E ci sono una diagnostica predittiva, veicoli sostitutivi e il sistema integrato connesso FordLive per tenere costantemente sotto controllo lo stato di “salute” della flotta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

