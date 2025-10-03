Ford Pro leader dei veicoli commerciali Produttività sicurezza e crescita record
Ford Pro è sinonimo di produttività, è la formula con la quale l’ Ovale Blu intende semplificare quanto più possibile la gestione dei propri veicoli commerciali. Anzi: “Rappresenta la massima espressione del concetto di ‘solution provider’ di mobilità perché permette di porre Ford come unico interlocutore per il cliente business, offrendo soluzioni complete per la gestione della flotta, ottimizzando i costi, riducendo i tempi di fermo per massimizzare efficienza e produttività”, spiega il costruttore. La gamma – fra trasporto merci a cabina singola e doppia, persone, chassis, pick-up – si compone di 26 “modelli” disponibili con alimentazioni di ogni tipo: a benzina, gasolio, ibride e elettriche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
