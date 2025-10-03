Forbidden Fruit anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025 | Yildiz scopre che Kemal vuole sposare Zehra
© US Mediaset Doccia fredda in arrivo per Yildiz Yilmaz nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Proprio quando si decide a interrompere il suo matrimonio d’interesse con Halit Argun, la ragazza scopre infatti che l’ex marito Kemal Karaca, del quale è ancora innamorata, sta per sposare la figliastra Zehra. Un’imminente matrimonio, a cui Halit ha già dato il suo benestare, che Yildiz non riesce proprio a sopportare. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. E’ possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
