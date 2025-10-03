Forbidden fruit 2 replica puntata del 3 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 3 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz appare sempre più insoddisfatta della sua relazione con Halit, che continua a controllarla rigidamente soprattutto sul piano economico, e non perde occasione per rimproverarla. Ma Yildiz nasconde qualcosa: un segreto che potrebbe sconvolgere ogni equilibrio e che la spinge a pianificare un cambiamento drastico. Nel frattempo, Zeynep rivela a Halit i suoi sospetti su Alihan, convinta che stia acquistando azioni della compagnia tramite società estere. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 51 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Scopriamo le trame di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 dal 6 al 10 ottobre 2025! Alihan e Zeynep vivono un amore intenso, ma la situazione si complica con Ender che pretende di mantenere le apparenze. Yildiz, stanca del suo matrimonio con Halit,
