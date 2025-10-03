Football Americano Aquile Zucchelli nuovo capo allenatore

L’head coach delle Aquile 2026 sarà Stefano Zucchelli. Inizia giovanissimo come giocatore nei primissimi Duchi nel 1981, per poi debuttare nelle Aquile nel 1983. Nel 1990 passa in sideline nello staff di coach Wyatt. Impegni di lavoro lo allontanano quindi dal football per diversi anni, per poi rientrare nel 2014. “Specialista” del football giovanile, dove può vantare un tasso di vittorie superiore all’80%, è stato anche defensive coordinator e poi Head Coach delle Aquile in seconda divisione. Attualmente fa anche parte del coaching staff del Blue Team. "Cercherò di portare alla squadra soprattutto le mie capacità organizzative e comunicative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Football Americano. Aquile, Zucchelli nuovo capo allenatore

