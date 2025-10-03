Fontana restaurata la cerimonia

Sabato si terrà a Pievepelago la festa per il restauro della Fontana di piazza Domenico Ricci, simbolo del paese. Alle ore 10 verranno presentati i lavori di restauro con l'intervento delle autorità e dei tecnici progettisti. Alle ore 12.00 apertura di uno stand gastronomico a cura dell'Associazione turistica Pro Loco Pievepelago e del locale Gruppo Infioratori. Alle ore 15.00 'La fontana della piazza nella storia e nella vita della comunità pievarola': con poesie, racconti, aneddoti e illustrazioni. Il ricavato della festa sarà utilizzato per arricchire di fiori la prossima Infiorata del Corpus Domini, che si terrà il 7 giugno 2026.

