Fondo Italiano d’Investimento porta a Bergamo il fondo FICC II | per valorizzare le filiere del Made in Italy

Individuare e valutare nuove opportunità di investimento in imprese orobiche ad alto potenziale di crescita, ma anche favorire il dialogo e la collaborazione con partner industriali, family office e investitori istituzionali interessati a strategie di co-investimento. Con questi obiettivi, Fondo Italiano d’Investimento SGR e Valori Asset Management hanno presentato al tessuto industriale e agli investitori della provincia orobica il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita II (FICC II). Si tratta di un veicolo che promuove lo sviluppo di società italiane d’eccellenza nei settori chiave del Made in Italy come Information Technology & Digital, Lifescience & Healthcare, Turismo 4. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

