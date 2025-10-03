Fondo Italiano d’Investimento porta a Bergamo il fondo FICC II | per valorizzare le filiere del Made in Italy
Individuare e valutare nuove opportunità di investimento in imprese orobiche ad alto potenziale di crescita, ma anche favorire il dialogo e la collaborazione con partner industriali, family office e investitori istituzionali interessati a strategie di co-investimento. Con questi obiettivi, Fondo Italiano d’Investimento SGR e Valori Asset Management hanno presentato al tessuto industriale e agli investitori della provincia orobica il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita II (FICC II). Si tratta di un veicolo che promuove lo sviluppo di società italiane d’eccellenza nei settori chiave del Made in Italy come Information Technology & Digital, Lifescience & Healthcare, Turismo 4. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: fondo - italiano
Terni, fondo italiano d’investimento Agri&Food acquisisce il 70% di Santangelo Group
I numeri del campione carpigiano hanno già lasciato un segno nella storia del nuoto: unico italiano a disputare quattro finali consecutive a cinque cerchi. Sono diciannove le medaglie iridate nel fondo e in vasca. Dodici anni di record dal primo mondiale al poker di Olimpiadi
Lorenzo Bilotti svela il sogno del bob italiano: “Obiettivo podio a Milano Cortina 2026, raschiamo il fondo del barile”
FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano Vai su Facebook
Unimore ha vinto il bando FIS - Fondo Italiano per la Scienza del Ministero dell’Università e della Ricerca: grazie a un finanziamento di 1,3 milioni nascerà il nuovo FUELab, un laboratorio di ricerca sull’elettronica flessibile e green - X Vai su X
Fondo Italiano acquisisce la maggioranza di Scatolificio del Garda per espandere l'industria eco-sostenibile - Fondo Italiano d'Investimento sgr entra con una quota di maggioranza nel capitale della società Scatolificio del Garda, azienda con sede a Pastrengo (Verona) attiva nella produzione e distribuzione di ... Scrive quotidiano.net
Fondo Italiano Investimento entra in Scatolificio del Garda - Fondo Italiano d'Investimento sgr entra con una quota di maggioranza nel capitale della società Scatolificio del Garda , azienda con sede a Pastrengo (Verona) attiva nella produzione e distribuzione ... Secondo ansa.it