Fondazione Cr Firenze | a disposizione delle imprese toscane voucher per acquistare servizi di ricerca e sviluppo

Arezzo, 3 ottobre 2025 – Nasce Faber Servizi 2025, il nuovo bando annuale di Fondazione CR Firenze che mette a disposizione delle imprese toscane voucher fino a 10.000 euro per acquistare servizi di ricerca e sviluppo presso i principali centri di ricerca del territorio: l'Università degli Studi di Firenze e il CNR di Firenze. Il progetto, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo e la Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione, si inserisce nell'ambito della più ampia iniziativa FABER, ideata e promossa da Fondazione CR Firenze per creare un ponte tra il mondo della ricerca e quello aziendale, favorendo il trasferimento tecnologico e l'innovazione nel tessuto produttivo locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

