Fondatore e l’anima della Casa della Carità di Bertinoro si ricorda il decennale della morte di don Pazzi

La comunità di Bertinoro e la Diocesi di Forlì-Bertinoro ricordano, a dieci anni dalla scomparsa, la figura di don Luigi Pazzi con una serie di iniziative tra preghiera, memoria e riflessione. Nato a San Savino di Predappio il 30 marzo 1937, don Luigi entrò giovanissimo in seminario a Bertinoro e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

