Follow the Pink | aziende e persone unite per la prevenzione dei tumori femminili
Un filo rosa che unisce comunità e imprese per promuovere prevenzione, diagnosi precoce e ricerca. Torna per il sesto anno Follow the Pink, iniziativa della Fondazione IEO-Monzino che ha già raccolto 850mila euro a sostegno di progetti innovativi sui tumori femminili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: follow - pink
4 Pink Trail | Torgnon - facebook.com Vai su Facebook
Follow the pink è la campagna sulla prevenzione dei tumori femminili sostenuta anche da iniziative food - La campagna solidale, alla sua seconda edizione, è promossa in occasione dell’ottobre rosa, il mese della ... Segnala foodaffairs.it
Contro il tumore ovarico torna “Follow the Pink” di Fondazione Ieo-Monzino - Prevenzione e diagnosi precoce sono i pilastri della salute per quanto riguarda tutte le malattie, in particolare per i tumori. Scrive iodonna.it