Folle gara clandestina di velocità sulla A4 tra due Lamborghini e una Ferrari denunciati i tre conducenti

Tre cittadini svizzeri denunciati e supercar sequestrate dopo una gara di velocità sull'A4: la Polizia Stradale interviene e blocca la corsa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Folle gara clandestina di velocità sulla A4 tra due Lamborghini e una Ferrari, denunciati i tre conducenti

In questa notizia si parla di: folle - gara

Manuel Budini morto a 16 anni, 3 giorni dopo la folle gara in scooter

Gp d’Olanda, Piastri vince una gara folle. Ritiri per Norris, Hamilton e Leclerc

Gp Olanda, Piastri vince una gara folle. Ritiri per Norris, Hamilton e Leclerc

Simone Stepich muore a 27 anni in fuga dai carabinieri: il cugino al volante (senza patente) accusato di omicidio stradale. L’ipotesi della folle gara con un'altra auto - facebook.com Vai su Facebook

Ferrari e Lamborghini fanno una gara clandestina sulla Torino-Milano: tre svizzeri fermati dalla Polizia - Inseguimento e safety car per bloccare le supercar sull’A4, sequestri milionari e patenti ritirate dopo la folle corsa in autostrada ... Si legge su giornalelavoce.it

Gara clandestina a 230 chilometri all'ora in autostrada tra Lamborghini e Ferrari: inseguimento da film sulla A4, fermati tre svizzeri - Milano per «sfidarsi» nel traffico: bloccati dalla polizia dopo un inseguimento ad alta tensione. Segnala msn.com