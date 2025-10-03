Foliage a Roma e nel Lazio | i luoghi suggeriti per ammirare i colori delle foglie autunnali
La natura sa regalarci spettacoli davvero straordinari e in autunno, diciamocelo pure, sembra dare davvero il meglio di sé. Se la stagione primaverile ci consegna paesaggi verdeggianti, tra ottobre e novembre si assiste a una incantevole esplosione di colori caldi. Una rasserenante pennellata di rosso, marrone, giallo e arancione sembra distendersi su alberi, piante e cespugli, offrendo panorami romantici e anche un po' malinconici. Leggi anche: — Una delle strade più belle d'Italia in autunno si trova a due ore in auto da Roma, rimarrai incantato >> E' il foliage, la più evidente rappresentazione dell'autunno.
In questa notizia si parla di: foliage - roma
Lago di Vico, la via segreta del foliage che da Ottobre diventa un arcobaleno d'autunno: dove si trova - Il Lago di Vico in autunno svela una via segreta tra i suoi colori: un foliage che dipinge le sponde di colori, con riflessi unici nel Lazio.
Foliage a Roma e nel Lazio: i luoghi suggeriti per ammirare i colori delle foglie autunnali - In città, a Roma, ma anche intorno ai piccoli borghi nel Lazio, esistono posti di incantevole bellezza in cui ammirare il foliage d'autunno: ecco dove andare per farsi emozionare dall'autunno