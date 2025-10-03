Con l’arrivo dell’ autunno il nostro entroterra presenta gran parte delle sue peculiarità e lo fa con mostre, folclore, arte, cultura a la sua buona gastronomia. Ad Apecchio da oggi fino a domenica il visitatore potrà ‘godersi’ il buon profumo del tartufo partecipando alla Mostra Mercato del Tartufo arrivata alla 43esima edizione. Oltre a stand gastronomici, antiche cantine e tanta buona musica sia nella serata di oggi che in quella di domani, nel pomeriggio di domenica 5 ottobre poi salirà sul palco principale insieme al suo sorriso contagioso la cantante e presentatrice Iva Zanicchi. A San Sisto di Piandimeleto in questo primo weekend di ottobre (da oggi a domenica) c’è la 56ª Festa del Fungo con un programma ricco di appuntamenti che uniscono gastronomia, musica e tradizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Folclore, arte, cultura. E sua maestà il tartufo