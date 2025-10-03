Foggia | uomo ucciso a San Severo la compagna arrestata dai carabinieri

Foggia, 3 ott. (Adnkronos) - Una 30enne è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di San Severo (Foggia) con l'accusa di aver ucciso il compagno, un coetaneo. I militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Foggia su richiesta della locale procura, nei confronti della donna, accusata del delitto, avvenuto lo scorso 5 marzo. L'indagine, coordinata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e condotta dai carabinieri, è partita dopo il ritrovamento, da parte del 118, dell'uomo, ferito all'addome nella sua abitazione di San Severo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Foggia: uomo ucciso a San Severo, la compagna arrestata dai carabinieri

In questa notizia si parla di: foggia - uomo

Foggia, 46enne uccisa a coltellate in strada: è caccia all’uomo

Donna di 46 anni uccisa in strada dall'ex a Foggia, il killer preso a Roma. Lei lo aveva denunciato, l'uomo era già sfuggito all'arresto

46enne uccisa dall’ex a Foggia, l’uomo fermato: lei lo aveva denunciato

Foggia, rissa tra stranieri al quartiere Ferrovia: uomo accoltellato. Arrestato dopo 2 giorni un senegalese - News - X Vai su X

?ULTIM'ORA? ANCORA SANGUE AL FERROVIA Paura in via Podgora a Foggia, uomo accoltellato in strada sotto gli occhi dei passanti - facebook.com Vai su Facebook

Foggia, aveva ucciso il compagno con una coltellata all'addome: arrestata una donna di 30 anni - La giovane, infatti, ha ucciso il compagno con una coltellata all’addome a San Severo, in provincia di Foggia, asserendo poi che si era trattato ... Secondo notizie.it

San Severo: arrestata 30enne con l’accusa di avere ucciso il compagno Carabinieri - I Carabinieri della Compagnia di San Severo (FG) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G. Lo riporta noinotizie.it