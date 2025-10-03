Foggia ucciso uomo a San Severo | arrestata la compagna

(Adnkronos) – Una 30enne è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di San Severo (Foggia) con l'accusa di aver ucciso il compagno, un coetaneo. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Foggia su richiesta della locale procura, nei confronti della donna, accusata del .

Omicidio di Leonardo Ricucci vicino Foggia, ucciso il nipote del boss che morse all'orecchio un poliziotto

