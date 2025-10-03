Foggia uccise il compagno con una coltellata | 30enne arrestata per omicidio | Aveva parlato di un evento accidentale

Tgcom24.mediaset.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna disse di aver colpito involontariamente l'uomo all'addome nel tentativo di divincolarsi dal lui. La sua versione, però, non ha convinto gli inquirenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

foggia uccise il compagno con una coltellata 30enne arrestata per omicidio aveva parlato di un evento accidentale

© Tgcom24.mediaset.it - Foggia, uccise il compagno con una coltellata: 30enne arrestata per omicidio | Aveva parlato di un evento accidentale

