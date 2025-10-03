Foggia è con il popolo palestinese in 700 al corteo pro Gaza | No alla guerra sì ai diritti

Foggiatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’iniziativa, promossa dalla CGIL nell’ambito dello sciopero generale annunciato per oggi in numerose piazze italiane, si inserisce in una più ampia mobilitazione nazionale che vuole esprimere solidarietà alla missione umanitaria della Flotilla e chiedere che il governo italiano e le istituzioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

