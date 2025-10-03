Foden è tornato protagonista col City ma Tuchel lo lascia a casa con l’Inghilterra Guardian

Ilnapolista.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ct dell’Inghilterra Thomas Tuchel ha diramato le convocazioni per la partita di qualificazione al Mondiale contro la Lettonia e l’amichevole contro il Galles. Il ct ha escluso Phil Foden e Jude Bellingham, quest’ultimo reduce da un problema alla spalla. Le convocazioni dell’Inghilterra: Tuchel lascia a casa Foden e Bellingham. Il Guardian scrive: Thomas Tuchel ha mantenuto fede ai convocati che battuto Andorra e Serbia il mese scorso, senza trovare un posto per Jude Bellingham e Phil Foden. Foden stava spingendo per essere richiamato in Nazionale, dopo essere tornato protagonista al Manchester City; mentre Bellingham è tornato dall’intervento chirurgico alla spalla, ma il ct ha deciso di non scegliere due dei più grandi talenti offensivi del Paese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

foden 232 tornato protagonista col city ma tuchel lo lascia a casa con l8217inghilterra guardian

© Ilnapolista.it - Foden è tornato protagonista col City, ma Tuchel lo lascia a casa con l’Inghilterra (Guardian)

In questa notizia si parla di: foden - tornato

foden 232 tornato protagonistaFoden &#232; tornato protagonista col City, ma Tuchel lo lascia a casa con l’Inghilterra (Guardian) - Foden stava spingendo per essere richiamato in Nazionale, dopo essere tornato protagonista al Manchester City; mentre Bellingham è tornato dall’intervento chirurgico alla spalla, ma il ct ha deciso di ... ilnapolista.it scrive

Foden sta tornando ma il gol e la prestazione contro il Manchester United non fanno testo (Guardian) - Dopo una stagione difficile, come riporta il Guardian, Foden torna protagonista con un gol nel derby vinto dal City. Come scrive ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Foden 232 Tornato Protagonista