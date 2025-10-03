Flottilla sconfessata persino dalla Chiesa il cardinale Pizzaballa | L’operazione non cambia le sorti di Gaza Avrei evitato lo scontro
«L’operazione della Flotilla non cambia la situazione del popolo di Gaza». Se a dirlo è il patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, vuol dire che hanno toppato modi e forme i “flotilleros”. “Avrei evitato un confronto così diretto, soprattutto pensando alla gente di Gaza ” perché “ non porta nulla alla gente di Gaza, ecco non cambia la situazione a Gaza decisamente”. Intervistato da Mario Calabresi nella nuova puntata del podcast Vivavoce, il cardinale si è augurato “che tutto si concluda nel modo più pacifico possibile” e ha auspicato anche “che si possa tornare a parlare meno della Flotilla” e “più su quello che sta accadendo a Gaza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Flotilla, fine della crociera-show: sconfessata pure dalla Chiesa - Il cardinale Pizzaballa: "Non ha portato nulla a Gaza, ora si riparli della Striscia". Da msn.com