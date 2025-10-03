Flottilla liberato il parlamentare napoletano Arturo Scotto

Napolitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero degli Esteri informa che sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

