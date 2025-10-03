Flottilla liberato il parlamentare napoletano Arturo Scotto

Il ministero degli Esteri informa che sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: flottilla - liberato

Hanno liberato i 4 parlamentari, perché solo loro #Flottilla - X Vai su X

[#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Il 2 ottobre 1944 Monghidoro viene liberato dalle avanguardie anglo-americane. Gli alleati giungono a Monghidoro all'alba del 1 ottobre dopo aver conquistato il vicino Passo delle Futa sferrando un massiccio fuoco - facebook.com Vai su Facebook

Flottilla, liberato il parlamentare napoletano Arturo Scotto - Insieme a lui torneranno in Italia anche il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado e l'eurodeputata Benedetta Scuderi ... Riporta napolitoday.it

Flotilla, chi sono i quattro parlamentari italiani liberati? Croatti, Corrado, Scotto e Scuderi in volo verso l'Italia - Israele ha liberato i quattro parlamentari italiani che si trovavano sulla Global Sumud Flotilla: erano stati fermati dalle autorità mentre si stavano dirigendo verso Gaza, nelle acque ... Lo riporta msn.com