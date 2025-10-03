Flotilla VIDEO della carcerazione degli attivisti | identificati con braccialetto al porto di Ashod e trasferiti nella prigione israeliana di Ktzi' ot

Nel filmato, girato nel porto di Ashdod, si vedono decine di persone in fila mentre vengono identificate uno a uno dalle autorità. Ad ogni attivista viene applicato un braccialetto identificativo, prima di essere condotto a bordo di autobus sorvegliati Il servizio carcerario israeliano ha dif. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

