Flotilla VIDEO della carcerazione degli attivisti | identificati con braccialetto al porto di Ashod e trasferiti nella prigione israeliana di Ktzi' ot

Nel filmato, girato nel porto di Ashdod, si vedono decine di persone in fila mentre vengono identificate uno a uno dalle autorità. Ad ogni attivista viene applicato un braccialetto identificativo, prima di essere condotto a bordo di autobus sorvegliati Il servizio carcerario israeliano ha dif.

Dopo l'abbordaggio israeliano alle barche della Flotilla, sindacati in piazza. Corteo con partenza dalla Fortezza da Basso. Prevista un'alta adesione.

Flotilla, come stanno gli attivisti fermati? «In carcere senza cibo né acqua per ore, in pochi hanno firmato espulsione immediata» - Gli attivisti della Flotilla detenuti in Israele sono stati trasferiti «nella prigione di Saharonim, vicino alla prigione di Ketsiot, ad eccezione di quelli della barca dei ...