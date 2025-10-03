Flotilla vicenda chiusa Rientrati in Italia i 4 parlamentari
Liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla, sono rientrati in Italia nel primo pomeriggio. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Flotilla, vicenda chiusa. Rientrati in Italia i 4 parlamentari
Dritto e rovescio. "La Flotilla dà fastidio al Governo italiano perché ha evidenziato il nulla che il Governo ha fatto rispetto a questa vicenda e quanto sia stato servo di Netanyahu" Luca Pirondini (Movimento 5 Stelle)
