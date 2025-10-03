Flotilla vicenda chiusa Rientrati in Italia i 4 parlamentari

Liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla, sono rientrati in Italia nel primo pomeriggio. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

