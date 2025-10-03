Flotilla via allo sciopero generale | cortei e manifestazioni in tutta Italia | Treni ritardi e cancellazioni

Domani sarà invece la volta del corteo nazionale per Gaza a Roma, dove sono attesi migliaia di manifestanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla via sciopero generaleGaza: sciopero generale al via, cortei e blocchi in tutta Italia per la Flotilla. Caos treni, bloccato il porto di Livorno - Il vice premier Matteo Salvini: sciopero illegittimo, chi lo fa rischia sanzioni. Si legge su milanofinanza.it

flotilla via sciopero generaleSciopero generale per la Flottilla. Bloccato il porto di Livorno, disagi per i treni. La diretta dalle città - Dovrebbero iniziare intanto oggi in Israele le visite consolari per i 40 italiani fermati della Flotilla. Segnala ansa.it

