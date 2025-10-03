Flotilla via allo sciopero generale | cortei e manifestazioni in tutta Italia | Treni ritardi e cancellazioni | Cgil | in 100mila a Milano

Domani sarà la volta del corteo nazionale per Gaza a Roma, dove sono attesi migliaia di manifestanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, via allo sciopero generale: cortei e manifestazioni in tutta Italia | Treni, ritardi e cancellazioni | Cgil: in 100mila a Milano

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Flotilla bloccata da Israele, Livorno si mobilita: domani maxi sciopero Usb e Cgil, cortei e scuole in agitazione

SCIOPERO | A Milano le voci per la Flotilla: "Ha reso palese la violazione del diritto internazionale". In piazza del Duomo 20mila al corteo per Gaza. #ANSA

la Repubblica. . Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c'è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor

Flotilla e Gaza, sciopero generale in tutta Italia: cortei e trasporti fermi. Cosa accade oggi - Manifestazioni in 100 città, dice la Cgil che, sfidando i divieti, insieme a Usb e Si Cobas, porta in piazza migliaia di persone. notizie.tiscali.it scrive

Sciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Come scrive ilmessaggero.it